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تقدم قوات الجيش على آخر معاقل الإرهابيين بدرنة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مدير مكتب الإعلام بالادارة العامة لمكافحة الإرهاب سامي المتريح في تصريح خاص اليوم الاثنين -” لبوابة افريقيا الاخبارية”- ان مقاتلات سلاح الجو قامت بالتحليق بشكل منخفض وسط احياء درنة و فوق القوات البرية، وذلك لرفع  معنوياتهم و إستعداداً لحسم المعركة.

وأوضح سامي المتريح، ان القوات المسلحة الليبية تمكنت من السيطرة على منطقة الجبيلة بالكامل وشارع البحث بالكامل ومايعرف بشارع “وسع بالك”.

وأضاف المتريح ، ان فلول الإرهابيين بشورى درنة المنحل، قد إنحصرت في مناطق معينة وسط المدينة تمثلت في شارع الحبس و جزء من شارع حشيشة و اجزاء من شارع الفنار وبعض التمركزات بسوق الظلام بالمدينة القديمة، على حد قوله. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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