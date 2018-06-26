تقدم قوات الجيش على آخر معاقل الإرهابيين بدرنة

قال مدير مكتب الإعلام بالادارة العامة لمكافحة الإرهاب سامي المتريح في تصريح خاص اليوم الاثنين -” لبوابة افريقيا الاخبارية”- ان مقاتلات سلاح الجو قامت بالتحليق بشكل منخفض وسط احياء درنة و فوق القوات البرية، وذلك لرفع معنوياتهم و إستعداداً لحسم المعركة.

وأوضح سامي المتريح، ان القوات المسلحة الليبية تمكنت من السيطرة على منطقة الجبيلة بالكامل وشارع البحث بالكامل ومايعرف بشارع “وسع بالك”.

وأضاف المتريح ، ان فلول الإرهابيين بشورى درنة المنحل، قد إنحصرت في مناطق معينة وسط المدينة تمثلت في شارع الحبس و جزء من شارع حشيشة و اجزاء من شارع الفنار وبعض التمركزات بسوق الظلام بالمدينة القديمة، على حد قوله.

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