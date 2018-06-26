الجيش يتقدم في آخر معاقل الإرهابيين بدرنة

قال مدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب سامي المتريح في تصريح صحفي أن مقاتلات سلاح الجو قامت بالتحليق بشكل منخفض وسط أحياء درنة وفوق القوات البرية، وذلك لرفع معنوياتهم و استعدادا لحسم المعركة.

وأوضح سامي المتريح، ان القوات المسلحة الليبية تمكنت من السيطرة على منطقة الجبيلة بالكامل وشارع البحث بالكامل وما يعرف بشارع “وسع بالك”.

وأضاف المتريح ، إن فلول الإرهابيين بشورى درنة المنحل، قد انحصرت في مناطق معينة وسط المدينة تمثلت في شارع الحبس وجزء من شارع حشيشة وأجزاء من شارع الفنار وبعض التمركزات بسوق الظلام بالمدينة القديمة.

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