إيطاليا تعطي سفينة شحن دانماركية تقل مهاجرين الضوء الأخضر للرسو في صقلية

أعطت إيطاليا الاثنين الضوء الأخضر لسفينة شحن دانماركية أنقذت 108 مهاجرين قبالة السواحل الليبية، للرسو في صقلية. وشرعت السفينة “ألكسندر مايرسك” ليلا في دخول ميناء “بوتزالو” بمساعدة سفينة قاطرة.

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