المتوسط:

عقد مدير عام جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، الدكتور صالح الأوجلي، اجتماعًا أمس الاثنين، لبحث آليات توفير احتياجات المستشقيات من أدوية ومستلزمات طبية.

وطالب” الأوجلي”، خلال الاجتماع، كافة المستشفيات والمراكز والمرافق بتقديم قوائم باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات خلال أسبوع حتى يتثني للجهاز توفيرها.

وأكد مدير الجهاز، حرصه على تنظيم سير العمل وتوفير الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية، ومستلزمات تشغيل معامل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وإدارات الخدمات الصحية.

The post الإمداد الطبي يبحث توفير احتياجات المستشفيات من أدوية ومستلزمات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية