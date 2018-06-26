بوشناف يلغي كافة وحدات الإعلام الأمني بالمديريات والأجهزة الأمنية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” قراراً نص على أن تلغى كافة وحدات الإعلام الأمني بالمصالح والأجهزة الأمنية والإدارات العامة ومديريات الأمن في كافة المناطق.

وتضمن القرار الذي تحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخةٍ منه، أنه يمنع الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات إلا عن طريق الجهات المخولة وفقاً للقانون.

وأضاف “بوشناف” أن على أقسام العلاقات العامة بمديريات الأمن أن تتقيد باختصاصاتها المنصوص عليها وفقاً للمادة “12” من القرار 430 والذي تم الإشارة عليه وفقاً لقراره.

يشار إلى أن وزير الداخلية كان قد اجتمع منذ فترة مع العقيد “بوعجيلة الزائدي” مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بالوزارة وبحث معه كيفية تنظيم عمل الإدارة على مستوى الوزارة.

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