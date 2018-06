المتوسط:

أعلنت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، اليوم الاثنين، حاجتها في تعيين بعض العناصر الطبية المساعدة “تمريض” في عدد من التخصصات .

وأوضحت إدارة المستشفى، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الاثنين، أنها بحاجة للتعاقد مع عناصر تمريض في تخصصات العمليات العامة، الطوارئ، العناية مركزة، وعام لأقسام الجراحة المختلفة .

وأضافت الإدارة، أن الطلبات تقدم بداية من يوم الأحد الأول من شهر يوليو المقبل، لإدارة المستشفى خلال المدة أسبوعين على مدى الدوام الرسمي .

وأكدت أنه على المتقدمين أن يتقيدوا بالشروط التالية: متحصل على شهادة تمريض من المعهد العالي أو كلية التمريض، وأن تكون خبرة المتقدم لأي تخصص لا تقل عن عامين، وعلى المتقدم اجتياز امتحان القبول، والالتزام بالقوانين المعمول بها في المستشفى؛ فيما يخص الدوام النسائي الليلي والدوام اليومي.

The post “الجلاء للجراحة” تعلن حاجته لتعيين عناصر “تمريض” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية