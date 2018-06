المتوسط:

عقد مدير مكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، ناصر الكاديكي، اجتماعاً أمس الاثنين، لبحث آليات حل المشاكل والمعوقات في قمينس ومدى التزام إدارة الخدمات بالمدينة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب التفتيش والمتابعة، مديرة إدارة الخدمات الصحية قمينس الدكتورة كاملة الصبيحي، ومدير الشئون الإدارية، ومدير مكتب الخدمات الطبية بالخدمات الصحية بنغازي .

وناقش الاجتماع، عدد من النقاط الأساسية من أهمها عرض قرارات وزارة الصحة؛ وتنفيذ تلك القرارات عرض القرار رقم “505”، وكتاب الوكيل العام بشأن لجان العطاءات.

وتطرق الاجتماع إلى تدوين كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه الإدارة في أداء مهامها، في محاولة لتذليلها وإخطار وزارة الصحة بها.

ومن جانبها، أبدت مديرة إدارة الخدمات الصحية قمينس الدكتورة كاملة الصبيحي؛ استعدادها التام للتعاون مع إدارة التفتيش والمتابعة، وتسهيل الاجراءات .

وأوضحت “الصبيحي”، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع مماثل خلال الأيام المقبلة في إدارة الخدمات، إلى جانب قيام بجولة ميدانية للمراكز والوحدات الصحية في قمينس بشكل مباشر.

The post “تفتيش الصحة” يناقش آليات حل المشاكل والمعوقات في قمينس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية