مباحثات أممية سويدية حول الانتخابات في ليبيا

التقى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع موفد السويد الخاص إلى ليبيا، بيتر سيمنبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” ان الجانبين بحثا “التطورات في ليبيا وأهمية دعم المجتمع الدولي لخطة عمل الأمم المتحدة وإجراء الانتخابات في عام 2018″، مضيفة “يأتي هذا الاجتماع قبل تولي السويد رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر يوليو المقبل”.

وكان قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري أكدوا في بيان مشترك، عقب اجتماع بباريس، التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر من العام الجاري.

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