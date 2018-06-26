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مباحثات أممية سويدية حول الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع موفد السويد الخاص إلى ليبيا، بيتر سيمنبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” ان الجانبين بحثا “التطورات في ليبيا وأهمية دعم المجتمع الدولي لخطة عمل الأمم المتحدة وإجراء الانتخابات في عام 2018″، مضيفة “يأتي هذا الاجتماع قبل تولي السويد رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر يوليو المقبل”.

وكان قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري أكدوا في بيان مشترك، عقب اجتماع بباريس، التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر من العام الجاري.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يا لسخرية الايام ليبيا أصبحت علكة يمضغها كل القوادين والتى اوصلنا لها تلة الاوباش من سياسيين ونواب خونه وفجار روؤس الافاعي وكلاب الدولار وامراء الدم فلم تترك الامم المتحدة احدا الا وعقدت معه الاجتماعات وسوف نسمع عن قريب مؤتمرا للامم المتحدة مع الكلاب والقرده والخنازير واخر مع الجن والشياطين لمناقشة الوضع الليبي فقد هزلت وهانت حتى اصبحت تحت الاقدام وخرقه يتلقفها كل احد فيمسح فيها روثه وقذارته تم يرمي لها بقشيش “مساعدات” من بقايا اذرانه .

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