بلدية بنغازي ترحب بتسليم الموانئ النفطية للمؤقتة

العنوان-بنغازي

أصدرت بلدية بنغازى في وقت متأخر الاثنين بياناً على خلفية قرار القيادة العامة القاضي بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في البيضاء ، رحبت من خلاله بهذا القرار وذكرت أن الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبى هي الجهة الوحيدة ذات الشرعية

ووصفت البلدية هذا القرار بالشجاع والصائب قائلةً “انها تثمن على دورالقيادة العامة للجيش العربى الليبى فى الحفاظ و الدفاع بكل قوة على ثروات ومقدارت و قوت الشعب الليبى ، وسعيها الحثيث من أجل تحسين ظروفه المعيشية ،ومنع وتجفيف منابع دعم الجماعات الإرهابية الذي ثبت دعمها وتمويلها من مقدرات وثروات الليبيين” .

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