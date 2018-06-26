المؤسسة الوطنية للنفط : القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على موانئ خليج سرت

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، مؤكدة أن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الليبي المحلي، وقانون العقوبات.

هذا وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن القيادة العامة أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية، وبدلا من دفاعها عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت للمؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت أن تضع نفسها فوق القانون، مشددا على ضرورة إدانة مثل هذه الأفعال بشدة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي.

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