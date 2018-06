100 شركة مصرية بمعرض «صنع في مصر» في بنغازي

المتوسط:

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن غزي، إن رئيس المجلس فوزية الفرجاني، أعلنت أن العمل جاري لاستضافة معرض اقتصادي بمدينة بنغازي وذلك تحت تحت شعار «صنع في مصر»، بمشاركة 100شركة مصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم بأن مدينة بنغازي آمنة، كما أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات المصرية كافة ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة

