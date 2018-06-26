المتوسط:
أعلنت وزارة التعليم الليبية بحكومة الوفاق الوطني قائمة الوكلاء المعتمدين لديها، الذين سيسلمون طلاب الثانوية العامة منازل شفراتهم المخصصة لأداء الامتحانات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «إعلان هام لطلبة المنازل الشهادة الثانوية، يعلن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم لطلبة المنازل المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية التوجه لوكلاء حملة مدار المستقبل لاستلام شفراتهم المخصصة لهم ، وفيما يلي نرفق اليكم قائمة بأسماء وكلاء المدار المعتمدين».
The post لـ«طلاب الثانوية منازل».. هذه أسماء وأرقام وعناوين الوكلاء المعتمدين appeared first on صحيفة المتوسط.
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