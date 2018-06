لـ«طلاب الثانوية منازل».. هذه أسماء وأرقام وعناوين الوكلاء المعتمدين

المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم الليبية بحكومة الوفاق الوطني قائمة الوكلاء المعتمدين لديها، الذين سيسلمون طلاب الثانوية العامة منازل شفراتهم المخصصة لأداء الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «إعلان هام لطلبة المنازل الشهادة الثانوية، يعلن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم لطلبة المنازل المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية التوجه لوكلاء حملة مدار المستقبل لاستلام شفراتهم المخصصة لهم ، وفيما يلي نرفق اليكم قائمة بأسماء وكلاء المدار المعتمدين».

