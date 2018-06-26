كتلة “94” ترحب بقرار تبعية الموانئ النفطية والهلال النفطي

طبرق 26 يونيو 2018 (وال)- رحبت كتلة “94” بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن تبعية الموانيء والحقول النفطية والهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة .

هذا وجاء ذلك – في بيان – اعتبرت فيه إن هذا القرار صائب؛ ويصب في مصلحة ليبيا والليبيين والدولة الرسمية، ويقطع الطريق على سلطات الأمر الواقع التي تدعم المليشيات المتجهة بليبيا إلى مزيد من الفوضى والحروب ألا دولة .

وأوضحت كتلة “94” – في بيانها – “استئناساً بجملة القواعد والقيم التي تؤمن بها كتلة “94” من أهمها : الالتزام بمسار نقل السلطة، وتداولها السلمي وفقاً لإرادة الشعب، واستناداً على ثوابت الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وصيانة ثرواتها القومية من العبث، فإن كتلة “94” في الوقت الذي تترحم فيه على ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي؛ الذين قضوا على يد المليشيات المارقة في منطقة الهلال النفطي خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد هذه المجموعات في اليومين الماضيين، هناك وهو يحمي قوت الليبيين، فإن كتلة “94” من خلال متابعتها لأحداث الهلال النفطي منذ تحرير الجيش له عام 2016 وحتى الآن وقد أحاط بذلك من إجراءات ومواقف طوال تلك الفترة . (وال- بنغازي) ر ت

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