«معيتيق» يعقد مؤتمر صحفياً للرد على قرار حفتر

كشف مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ«المتوسط»، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي «أحمد معيتيق» سوف يعقد مؤتمرا صحفياً عاجلاً ظهر اليوم الثلاثاء وتحديدا في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت ليبيا.

وأوضح ذات المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن المؤتمر المنقول على قناة فضائية يملكها «علي الصلابي» في تركيا، يأتي للرد على قرار قائد عام الجيش الوطني المشير ركن خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية إلى الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية التابعة لها.

