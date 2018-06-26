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عدد من النواب يؤكدون دعمهم لقرار القائد العام بتسليم الموانئ النفطية للحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 26 يونيو 2018 (وال) -اب أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بيانًا أمس الاثنين، بشأن قرار سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، مؤكدين دعمهم لقرار القوات المسلحة.

وأضاف أعضاء النواب  أن قرار تسليم إنتاج النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة ومجلس النواب جاء تأكيدًا لقواعد العدالة وقاعدة الغنم بالغرم وإبعاد هذه الأموال عن الميليشيات والمجموعات الإرهابية.

وأوضح البيان، أن هدف القرار إبعاد الإرهابيين الذين عبثوا بمقدرات ومصدر رزق الليبيين وكرروا هجومهم على الحقول والموانئ النفطية، مؤكدين دعمهم لقرار المشير خليفة حفتر وأنهم سيقفون وراء هذا القرار دوليا ومحليا لأنه سيعود بالخير على كل الليبيين . (وال – طبرق) ع ع

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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