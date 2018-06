الدول الخمس “تعارض” قرار حفتر

أشعل قرار القيادة العامة بنقل إدارة المنشآت النفطية في الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب، اتصالات ما بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وحسبما كشفت مصادر لـ218 فإن الدول الخمس الكبرى، سيكون لها بيان مشترك، حول التطورات في ملف النفط، خلال الساعات القادمة.. سيتضمن البيان رؤية هذه الدول، التي باركت في وقت سابق إخراج الجضران من الحقول والموانئ النفطية عام 2016، عندما سلم الجيش إدارة النفط للمؤسسة الوطنية التي يترأسها صنع الله. وبحسب المصادر فإنه من المرجح أن يؤكد البيان على قرارات مجلس الأمن بتبعية المرافق النفطية للمؤسسة التابعة للمجلس الرئاسي، واعتبار أي تصرف مضاد خارج إطار هذه القرارات، انتهاكاً للقوانين الدولية.. وترمي هذه الاعتبارات الدبلوماسية إلى التعامل مع أي عملية تصدير خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط عملية غير شرعية، قد تعرض أي شحنة للمصادرة.

