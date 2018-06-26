عضو الأعلى للدولة: تسليم الموانئ للمؤسسة الموازية مخالف للاتفاق السياسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة أجدابيا ناصر المطرود، الثلاثاء، إن قرار قوات الكرامة بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الموازية، خاطئ، ومخالف للاتفاق السياسى.

وأوضح مطرود، في تصريح للرائد، أن الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسى هو المخول باتخاذ مثل هذه القرارات، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط تخضع لحكومة الوفاق كما ينص عليه الاتفاق.

واعتبر مطرود أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تنأ بنفسها عن الصراع السياسى والعسكرى الذي تشهده البلاد، مضيفا أن رئيسها مصطفى صنع الله “استغلّ ضعف المجلس الرئاسي وصرح بتصريحات سياسية لاعلاقة له بها”.

وكان المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أعلن، في مؤتمر صحفي، الاثنين، تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط الموازية في بنغازي.

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