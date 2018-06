لجنة «وادي البوانيس» تناقش تجهيزات مهرجان البلدية للفروسية

المتوسط – أحمد جمال

عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان البوانيس للفروسية الأيام الماضية اجتماعها الثالث بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي البوانيس.

وأوضح مكتب الإعلام لبلدية وادي البوانيس، عبر فيس بوك، أن اجتماع اللجنة ناقش أخر المستجدات فيما يتعلق بالتجهيزات والاستعدادات للمهرجان وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه اللجان، وسيقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 2 من شهر أغسطس القادم بمنطقة سمنو والذي يشارك به قرابة 500 فارس على مستوى المنطقة الجنوبية.

