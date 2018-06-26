أمن طرابلس يكشف إحصائيات ضحايا الحوادث

أعلن مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، عن الإحصائيات المُسجلة لضحايا الحوادث المرورية منذ بداية عام 2018 وحتى 25 من يونيو الجاري.

وبحسب الاحصائيات، سُجلت 11 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية، بينما أُصيب 21 شخصاً آخرين نتيجتها بإصابات بسيطة.

وتم استقبال 10 ضحايا وقعوا نتيجة الحوادث المرورية، وكانت إصاباتهم بليغة، لتكون الإحصائية النهائية لعدد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية منذ بداية العام 31 حالة.

ووثقّت مديرية أمن طرابلس 178 حادثاً مرورياً تسببوا في أضرار مُختلفة للمركبات ومواقع وقوع الحادث، وفق ما ورد بالإحصائيات المُعلنة مؤخراً.

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