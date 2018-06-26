الأبعج يصدر هذه الأوامر العسكرية بمنطقة الكفرة

قال مصدر عسكري تابع لمنطقة الكفرة العسكرية في تصريح “لبوابة افريقيا الاخبارية” ان آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج، قام الأحد الماضي بدورية استطلاع جوي، بإتجاه الجنوب الشرقي للحدود الجنوبية الليبيه وصولاً إلى العوينات جنوباً.

وأضاف المصدر أن “مـنطقـة الـكفـرة العسكرية قامت بمصادرة عدد 8 شاحنات كانت في طريقها لتهريب الوقود و السلع التموينية والمواد المنزلية إلى دولة تشاد على الحدود الجنوبية”.

وأكد ذات المصدر ان “العميد بالقاسم الابعج اصدر الأوامر لطائرات سلاح الجو الليبي باستهداف أي أهداف أو أرتال مسلحة إرهابية تدخل الحدود الإداريه للمنطقة بدون تعليمات او تنسيق مسبق مع منطقة الكفرة العسكرية”.

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