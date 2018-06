المتوسط/ عمر النجار:

قام عضو المجلس البلدي لـ سرت، السيظ صالح عيادة، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، بزيارة المؤسسات التعليمية بمكاتب الخدمات التعليمية التابعة للمراقبة للاطلاع على سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري 2017 – 2018، وذلك في إطار متابعات سير العمل في عدد من المؤسسات التعليمية.

وتابع عضو المجلس البلدي، سير الامتحانات بمدارس «الأندلس– عمرو بن العاص– أبو زاهية– الفارابي– الشموخ– الأربعين – سالم الشرفي”، حيث تم خلال الزيارة مدراء المدارس والمعلمين بهما وتجول في قاعات امتحانات الطلاب الممتحنين.

The post عضو بلدي سرت يتفقد سير امتحانات التعليم الأساسي والثانوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية