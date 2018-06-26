العوكلي: اتهام قوات الكرامة للوطنية للنفط، غير متوقع

استغرب عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، الثلاثاء، اتهامات قوات الكرامة لهم، ورأى فيها سوء فهم وخلطا فيما يتعلق بعمل المؤسسة.

وأوضح العوكلي، في تصريح للرائد، أن مهام المؤسسة في الحقول والموانئ النفطية تقتصر على إدارة وتشغيل الثروات النفطية، ولا علاقة للمؤسسة بتحصيل الإيرادات بل ذلك اختصاص سياديّ للمصرف المركزي والوزارات المختصة بالميزانية.

وأضاف العوكلي أن هذا الفهم الخاطئ وضع المؤسسة في قفص الاتهام، وحمّلها مسؤولية الوضع الاقتصادي، وسوء إدارة الإيرادات، مؤكدا أن المؤسسة هي الجسم الوحيد الذي حافظ على تماسكه ووحدته رغم كل التحديات التي واجهتها، وفق قوله.

يذكر أن الناطق باسم قوات الكرامة أحمد المسماري اتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالعبث بمقدرات الليبيين، وعدم الحفاظ على إيرادات الدولة من النفط.

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