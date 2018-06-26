ماذا قال بليحق بشأن جلسة النواب اليوم الثلاثاء ؟

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن “أعضاء البرلمان واصلوا اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد”.

ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس النواب عن بليحق قوله “واصل أعضاء المجلس مناقشتهم حول مواد مشروع القانون والتي تضمنت تصويت مبدئي حول بعض التعديلات على مواد مشروع القانون أهمها التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور من دون أبداء المسببات لمن يقول (لا)، وكذلك تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية وإلغاء وجود دائرة انتخابية رابعة في الخارج مع التأكيد على أن هذه التعديلات بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري”.

وأضاف بليحق أنه “سيتم أخذ رأي اللجنة التشريعية بالخصوص لإجراء تعديل دستوري إذا ما تعارض أي نص بمواد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور مع الإعلان الدستوري قبل تجهيز الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور للتصويت عليه بشكل النهائي”.

وأشار بليحق إلى أن “جلسة اليوم التي عقدت بمقر المجلس في مدينة طبرق كانت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وعدد من السادة أعضاء المجلس”.

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