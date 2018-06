المتوسط/ عمر النجار:

تنظم إدارة التدريب بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني ورشة عمل تحت شعار «المشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية.. الأسباب والحلول».

وتعقد هذه الورشة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 من شهر 7 القادم لعام 2018، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بفندق باب البحر بطرابلس.

وتأمل إدارة التدريب من المرشحين لحضور أعمال الورشة من رؤساء أقلام وأمناء الخزائن بالمحاكم الابتدائية وأمناء الخزائن بمحاكم الاستئناف التقيد بالزمان والمكان المحددين أعلاه.

The post «عدل الوفاق» تُنظم ورشة عمل حول «المشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية