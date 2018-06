المتوسط/ عمر النجار:

قام بعض أصحاب المخابز في العاصمة طرابلس، بإغلاق المخابز، بسبب زيادة سعر الدقيق الذي وصل سعره إلى 180 دينار.

وأعطى بعض أصحاب المخابز، مهلة 72 ساعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك لتصحيح الأوضاع بسبب بلوغ سعر قنطار الدقيق إلى 180 دينارًا والخميرة من 140 إلى 150، والسكر إلى 160.

