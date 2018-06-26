عقيلة: ملتزمون باتفاق باريس.. ونُجهّز للانتخابات

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التزامه ببنود اتفاق باريس وخاصة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 20 ديسمبر، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه بالاجتماع.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي التقى رئيس المجلس الثلاثاء، في طبرق، إن عقيلة صالح أكد له التزامه والمجلس باتفاق باريس وتسريع الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات بالموعد المحدد.

وأكد الجهيناوي، وفق إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب، دعم بلاده لليبيا لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قادة البلاد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مباحثاته مع عقيلة صالح تطرقت إلى ضرورة خلق المناخ الأمني للانتخابات لضمان نتائج إيجابية.

ولفت الوزير التونسي إلى أن عقيلة أبلغه بأن مجلس النواب باشر بمناقشة القانون الانتخابي وهو الآن بصدد المصادقة على عدد من بنوده.

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