سفير كوريا الجنوبية يعلن مباشرة أعماله من طرابلس

أعلن سفير دولة كوريا الجنوبية لدى ليبيا ” تشوي سونغ سو” خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الثلاثاء مباشرة أعمال سفارة بلاده من طرابلس بداية شهر سبتمبر القادم، وصدور الموافقة الرسمية للشركات المنفذة لمشاريع الإسكان وبناء الوحدات السكنية للعودة لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والخطوات العملية بشأن عودة الشركات الكورية.

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