مولود جديد يبصر النور في جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس أن مولودا جديدا أبصر النور اليوم الثلاثاء في مقر الجهاز. وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن أم نيجيرية من نزيلات فرع الجهاز وضعت مولودا ذكر موضحا أن عملية الولادة تمت داخل العيادة الطبية بفرع طرابلس وتحت إشراف المختصين من أطباء الهيئة الطبية الدولية. كما أعلن الجهاز عودة 78مهاجر من دولة السنغال إلى بلدهم عبر مطار معيتيقة الدولي ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين بإشراف المنظمة الدولية للهجرة.

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