جهاز الهجرة بأجدابيا يستلم 55 مهاجراً

استلم جهازمكافحة الهجرة الغير شرعية فرع اجدابيا من جهاز التدخل السريع بمنطقة الوحات عدد 55 مهاجراً غير شرعياً، يحملون الجنسيات الأفريقية وقال آمر جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية اجدابيا، الرائد سليمان عبدالرحيم في تصريح -” لبوابة افريقيا الاخبارية”- ، ان اجمالي المهاجرين المتواجدين داخل مقر الجهاز حالياً يصل إلى 90 مهاجراً غير شرعياً من جنسيات أفريقية مختلفة مثل: نيجيريا، اثيوبيا، الصومال، السودان، تشاد، مصر.

وأوضح الرائد سليمان عبدالرحيم ، ان الجهاز يعاني من نقص الدعم وعدم توفر الإمكانيات مما يتسبب في نقص تقديم الخدمات الجيدة للمحتجزين بداخلة. وأشارالرائد سليمان ، إلى عدم تواصل المنظمات الدولية المختصة بالهجرة مع فرع جهاز مكافحة الهجرة باجدابيا وان آخر زيارة كانت من قبل منظمة أطباء بلا حدود، منذ 3 اشهر تقريباً .

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