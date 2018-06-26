بالتفاصيل.. تعرف على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في درنة

أعلن الناطق باسم المجلس البلدي درنة أن المدينة تشهد أوضاعا معيشية وإنسانية مستقرة. وأكد صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه جرى فتح المحلات في معظم أحياء المدينة لافتا إلى تواصل دخول سيارات الوقود والغاز إلى المدينة مشيرا إلى دخول 4 سيارات خلال اليومين الماضيين.

وأوضح صبره أن غالبية المخابز بالمدينة فتحت أبوابها لافتا إلى وصول حوالي 1500 كيس دقيق للمناطق المحررة بالإضافة إلى قيام الصليب الأحمر عن طريق بلدية درنة بإدخال 600 سلة غذائية تم توزيعها على العائلات في المدينة.

وأكد صبره أن السيولة المالية ستصل للمصارف الأسبوع القادم مبينا أن مصرف الوحدة فقط هو الذي سيتلقى هذه السيولة ويتولى توزيعها على المواطنين بحد أقصى يقدر بـ500 دينار لكل فرد.

وأشار صبرة إلى تفعيل عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المدينة عبر فتح مراكز الأمن في المناطق المحررة بالإضافة إلى تمركز نقاط أمنية تابعة لمديريات امن طبرق، امساعد، المرج، البيضاء، بهدف تأمين المدينة. وشدد صبره على بدء العودة التدريجية للنازحين خاصة في مناطق شيحا الغربية وحي السيدة خديجة وشعبية غازي.

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