لجنة متابعة مؤسسة النفط بمجلس النواب: تسليم الجيش موانئ النفط للمؤسسة سيحمي قوت الليبيين

أعربت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب عن تأييدها ومباركتها لما أقدمت عليه القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تسليم الموانئ النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي .

وأشارت اللجنة في بيانها الذي تلاه رئيسها النائب يوسف العقوري أشارت فيه إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها القيادة العامة للجيش ستقطع كل سبل الدعم عن العابثين بمقدرات الدولة الليبية والتي تقوم من حين إلى آخر بالهجوم على قوت الليبيين إضافة الى توقف الدعم والاعتمادات المشبوهة على الميليشيات التي تسيطر على مصرف ليبيا المركزي بطرابلس حسب قوله.

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