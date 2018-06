المتوسط:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأن سلامة واستقرار الدول الإقليمية مثل ليبيا وسوريا واليمن تتعرض للخطر و التهديد ما أدى إلى نزوح العديد من العائلات وكذلك التوتر الأمنى مع الدول المجاورة.

وأعلن غوتيريس في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،التزام بلاده بدعم الأطراف الليبية لحل الأزمة السياسية الراهنة.

