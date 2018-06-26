المتوسط:
أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني “يوسف جلاله ” على حرص الحكومة لحلحلة كافة العوائق التي تواجه أستقرار أهالى مدينة تاورغاء.
جاء ذلك خلال زيارة جلاله للمدينة، اليوم الثلاثاء، حيث التقى برئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبدالرحمن الشكشاك ” ورئيس جهاز تطوير المباني الادارية بالمنطقة الوسطي ، و أفراد من جهاز أزالة الألغام ومخلفات الحرب ، بمقر المجلس المحلي بتاورغاء ، وسط ترحيب من الأهالي الموجودين بالمدينة.
The post «جلاله» يلتقي «الشكشاك» للوقوف على أوضاع مدينة تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.
أضف تعليقـك