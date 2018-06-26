المجبري يطالب بحوار يدعمه المجتمع الدولي بين الأطراف المعترف بها دولياً مع الفاعلة بالشرق والجنوب

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري تفهمه للاجراءات المتخذة من المشير خليفة حفتر بشأن وضع الموانئ والحقول النفطية تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

وفى بيان أصدره اليوم الثلاثاء وتلقت صحيفة المرصد نسخة منه قال المجبري أن هذا الإجراء ركيزة لحوار يضمن توافق حقيقي بين السلطات المعترف بها دولياً والمؤسسات الوطنية العسكرية منها والمدنية الموجودة والفاعلة في شرق وجنوب البلاد .

وأشار المجبري الى ان اهمية هذا الحوار تكمن فى ان يؤدي لإيجاد آليات ناجعة وفورية لضمان توزيع عادل لموارد البلاد ويضمن للمؤسسة العسكرية توفير متطلبات استمرارها وتعزيز قوتها لمحاربة الإرهاب وحماية الحدود وبسط سلطة الدولة.

كما قدم عضو الرئاسي التهنئة للشعب الليبي وكافة ” القوى الوطنية ” برجوع الموانيء النفطية لسيطرة الجيش الوطني والقيادة العامة .

وفى ختام بيانه طالب المجبري المجتمع الدولي بدعم هذا الحوار بما يضمن استقرار حقيقي للعائدات الليبية النفطية وتوزيعا عادلا لها وضماناً جدياً للاطراف والشركات العاملة في القطاع النفطي.

المرصد – متابعات

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