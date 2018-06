عميد بلدية بنغازي يلتقي السفيرة الفرنسية لدى ليبيا غدا الأربعاء

المتوسط:

أفاد رئيس مكتب الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي، اليوم الثلاثاء،أن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا برجيت كرومي ستزور غدا الأربعاء مدينة بنغازي للقاء بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار.

وأوضح الكاديكي، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء سيكون في الثامنة صباحا في مقر بلدية بنغازي وذلك لبحث تطورات الملف الليبي، ومستجدات الأوضاع في مدينة بنغازي.

جدير بالذكر أن السفيرة الفرنسية أجرت خلال الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا فضلا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

