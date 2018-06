المتوسط:

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامى للمجلس، فإن الجانبان بحثا اليوم الثلاثاء، ملف الصحة والأزمات التي تواجه المواطنين وكذلك العراقيل التي يعاني منها القطاع وسبل معالجتها.

