مستشفى ابن سيناء بسرت يتسلم ثلاثة أجهزة غسيل كلوي

تسلم قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ابن سيتاء التعليمي بسرت سريرين طبيين وثلاثة أجهزة غسيل كلوي حديثة مقدمة كمساعدة من شركة “فرزنيس” للمعدات الطبية وقالت رئيس القسم الدكتورة مسعودة اعنيزة إن هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق المسبق مع الدكتور مصباح الزوي مدير الشركة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق بتزويد القسم بأجهزة جديدة وأسرّة إضافية خلال الأيام القليلة القادمة . وأوضحت الدكتورة مسعودة اعنيزة أن الأجهزة الثلاثة ستضاف للأجهزة الموجودة بالقسم، البالغ عددها أكثر من 12 جهازا للغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن أكثر من 70 مريضًا ومريضة يترددون يوميا، على قسم الغسيل الكلوي.

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