“القطراني”: “الرئاسي” دعم “الجضران” بأموال النفط و”الإخوان” يتحكمون في ثروات الليبيين

أبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني، تأييده القرار الصادر عن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بشأن تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن القرار قد جاء من منطلق وطني وبمطلب شعبي.

وقال علي القطراني، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إن القرار تم اتخاذه بعد تأكد قيادة الجيش الوطني من أن القوة المهاجمة لمنطقة الهلال النفطي قد تلقت أموالا من عائدات النفط، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة الموجودة في المنطقة الغربية، مضيفاً أن تيار الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين يتحكم في ثروة الليبيين.

وحول ما تردده بعض الأطراف عن عدم شرعية الحكومة المؤقتة، قال القطراني، إن الليبيين يعتبرون الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية في البلاد، كونها تتبع مجلس النواب المنتخب.

وتابع، “القرار حظي بتأييد وموافقة لجنة الطاقة بمجلس النواب وأغلب أعضائه، وقبل كل شيء، نال موافقة الشارع الليبي، وفي المقابل نجد بعض أعضاء المجلس الرئاسي يستنجدون بسفراء الدول الأجنبية ضد إرادة الشعب الليبي”

وأكمل، المجلس الرئاسي كان يقوم بصرف مبالغ مالية إلى إبراهيم الجضران، بينما لم يصرف أي أموال للجيش الوطني، ولذلك فهو متهم بدعم الجماعات الإرهابية”

وأكد القطراني أن القرار يستهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتوجيه عائدات النفط إلى كل الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

