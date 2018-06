قرار الاتحاد الليبي يشعل موجة غضب عارمة  لجماهير نادى الاهلى طرابلس

المتوسط:

أثار قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والاتحاد يوم الجمعة المقبل، بملعب طرابلس الدولي، بدون حضور الجمهور غضب العديد من الجماهير.

وأسفر هذا الغضب عن موجة من العنف التي انتهت بإشعال النيران في عدد من إطارات السيارات إثر قيامهم بالتظاهر أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق في طرابلس نظرا لاعتراضهم التام على هذا القرار.

صفحات التواصل الاجتماعي اشتعلت بالعديد من الصور التي تعبر عن غضب المتجمهرين الذين طالبو بضرورة التنسيق لخطة أمنية جديدة من أجل حضور الجماهير للمباراة

الاتحاد أصدر ذلك القرار على خلفية الأحداث غير القانونية التي انتهت إليها مباراة فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس الخميس الماضي ضمن نصف نهائي بطولة الكأس ، ووفقا للتقارير الواردة من الحكم و المراقبين المكلفين وما خلصت إليه لجنة التحقيق بشأن العراقيل التي صاحبت المباراة عبر تدخل أطراف خارجية مارست كثير من المغالطات والممارسات غير القانونية حيال طاقم التحكيم ما أدى إلى التأثير بشكل مباشر على أداء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة و من ثم التأثير على سلامة المنافسة.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم، جمال الجعفري، أنه بعد نهاية التحقيق مع طاقم التحكيم تبين أن حكم الوسط أشار إلى أن الكرة هدف وأن لاعبي الاتحاد رفضوا استكمال اللعب أما المؤشر قال أن الكرة ليست هدف

جدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي العاصمة، تعرضت كذلك للإيقاف قبل استكمال تنفيذ ركلات الترجيح، بعد اعتراض فريق الاتحاد على الضربة الترجيحية الثانية لأهلي طرابلس والتي أحرز منها أنيس سلتو الهدف الثاني «2 – 2»، ما جعل حكم اللقاء ينهي المباراة دون حسم نتيجتها.

