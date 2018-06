“حويلي”: القرار بشأن الهلال النفطي إنهاء للاتفاق السياسي و”الاستشاري” سيصدر بيانا بالتجاوزات

المتوسط – سامر أبو وردة

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، قرار القائد العام للجيش الوطني، تسليم إدارة الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، واصفا إياه بأنه خرق لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال حويلي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إذا تم تنفيذ القرار فإنه يعتبر إنهاء للاتفاق السياسي، لأنه يخالف كل القرارات التي صدرت بعد تعديل الاتفاق السياسي، وخاصة إعلان باريس، والذي ينص على إنهاء كافة الأجسام الموازية.

وتابع، “تصرف المجلس الرئاسي محتشم، بأن يقوم نائب رئيس المجلس، أحمد معيتيق، بمخاطبة وزارة الخارجية لكي تخاطب العالم”

وأكمل، “كان من المفترض أن يكون هناك رد فاعل وقوي وسريع من قبل “الرئاسي”، ولا أرى سببا لهذا التلكع سواء من “الرئاسي”، أو من البعثة الأممية في مواجهة هذا الاعتداء الصارخ على قوت الليبيين”، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك رداً قوياً على عضو “الرئاسي” الذي صرح بأنه يتفهم ما قامت به القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية، في إشارة إلى فتحي المجبري، واصفا تصريحه بأنه مخالفة صريحة وإلغاء لشرعية وجود المجلس الرئاسي.

واستطرد قائلاً، “ليس من اختصاص المؤسسة العسكرية ولا من صلاحياتها التدخل في هذه الشؤون، ولكن دورها حماية الموانئ النفطية فقط”، مؤكداً أن أعضاء مجلس الدولة يدرسون إصدار بيان بخصوص هذه التجاوزات، بحسب قوله.

وتابع، “يجب أيضاً على مجلس النواب أن يرفض هذا القرار، إذا كان ملتزما بالاتفاق السياسي، أما هذه التصريحات المؤيدة للقرار من بعض أعضائه تعتبر عهرا سياسيا”

