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أغذية مسرطنة بكميات كبيرة في بنغازي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أتلف قسم مكافحة التهريب والمخدرات في بنغازي، الثلاثاء، كميات كبيرة من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات، ولأن بعضها يحتوي على مواد مسرطنة.

وقال قسم المكافحة، بصفحته في “فيسبوك”، إنه إصدار شهادات عدم إفراج لتلك المواد الغذائية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة، وأيضا لوجود ألوان صناعية مسرطنة.

وأضاف أن هذه المواد تم ضبطها من قبل الدوريات التابعة لوحدة التحري بالقسم أثناء دخولها لمدينة بنغازي، والتي تبين أنها مُهرّبة من المنافذ تهريب دون خضوعها للإجراءات القانونية، ولم يتم تحليلها من قبل مراكز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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