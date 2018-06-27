"اوحيدة" يدعو نواب سرت في مجلسي النواب و الدولة لاجتماع عاجل

اقترح عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله اوحيدة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع عاجل يضم أعضاء مجلسي النواب والدولة والمجلس البلدي لبحث ما آلت إليه الأوضاع في المدينة.

وقال اوحيدة في خطاب وجهه للأجسام الثلاثة، تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه، أنه دعوته تأتي انطلاقا مما آلت إليه الأوضاع من تدني في مستوى الخدمات واحتقان الشارع الذي لا يمكن تجاهله، بحسب تعبيره.

ودعا عضو المجلس البلدي أعضاء مجلسي النواب والدولة والمجلس البلدي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في المدينة.

يشار إلى أن المجلس البلدي سرت يواجه حملة انتقادات واسعة واتهامات بالفساد والتقصير يقودها حراك مدني أطلق مؤخرا يدعى “حراك الإصلاح العام”.

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