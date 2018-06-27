المجبري والقطراني يرحبان بقرار حفتر المتعلق بالموانئ النفطية

رحب نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بقرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر بتسليم مواني النفط في منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط بنغازي.

واعتبر القطراني والمجبري في بيانين منفصلين أن قرار الجيش ” ركيزة لحوار يضمن توافق حقيقي ما بين السلطات المعترف بها دوليا و المؤسسات الوطنية العسكرية منها و المدنية المتواجدة شرق و جنوب البلاد “.

وقال البيانان إن ذلك الحوار سيؤدي إلي إيجاد صيغة أكثر نجاعة في توزيع موارد البلاد بشكل أكثر عدلا و يضمن للمؤسسة العسكرية الناشئة توفر متطلباتها لتعزز استمرارها في محاربة الإرهاب و حماية الحدود بسط سلطة الدولة الليبية في كل ربوع الوطن “.

وأبدي المجبري والقطراني تفهمهما ” للإجراء الذي اتخذته القيادة العامة للجيش الليبي بشأن مواني النفط ” مبينا أن تاييده لقرار المشير خليفة حفتر ” لسبب استمرار ثقافة الإقصاء و التهميش وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد وتضرر مناطق الإنتاج والتصدير بصورة خاصة من هذا التهميش الممنهج “.

وطالب البيانان المجتمع الدولي بدعم هكذا حوار يضمن استقرار حقيقي للعائدات الليبية، وتوزيع عادل للموارد وضمان جدي للأطراف والشركات العاملة في المجال النفطي .

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