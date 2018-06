المتوسط:

أكد مصدر رفيع المستوى لـ «المتوسط»، أنه قد تم الإفراج عن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، منذ قليل، بعد أن تم اختطافه، وعضو مجلس النواب عن بنغازي فتح الله السعيطي، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وكانت كتيبة ثوار طرابلس التي يترأسها المدعو هيثم التاجوري، اختطفت المجيري، على خلفية بيانه المؤيد للخطوة الأخيرة للقوات المسلحة حول الموانئ النفطية.

