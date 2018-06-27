مصدر: الإفراج عن المجبري ..والرئاسي ينفي خطفه  ومستشاره يؤكد اقتحام مقر إقامته

أكد مصدر رفيع المستوى أنه قد تم الإفراج عن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، منذ قليل، بعد أن تم اختطافه، وعضو مجلس النواب عن بنغازي فتح الله السعيطي، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

في حين نفى مصدر من المجلس الرئاسي تعرض نائب رئيس المجلس فتحي المجبري لعملية خطف في العاصمة طرابلس.

بالمقابل أكد مستشار نائب رئيس المجلس فتحي المجبري قيام مسلحين باقتحام مقر إقامة المجبري الذي لم يكن موجود أثناء عملية الاقتحام، مشيراً إلى أن المجموعة المسلحة قامت بالاستيلاء على كافة وسائل النقل التابعة لحرس وموظفي مكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي.

وكانت كتيبة ثوار طرابلس التي يترأسها هيثم التاجوري، اختطفت المجبري، على خلفية بيانه المؤيد للخطوة الأخيرة للقوات المسلحة حول الموانئ النفطية.

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