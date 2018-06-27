مناقشة خطة الهيئة العامة للاعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة المتعلقة بالشأن الثقافي

تركز اللقاء الذي جمع الدكتور محمود مجبر وكيل الثقافة بالهيئة العامة للاعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة ومدراء عددا من المراكز الثقافية بمنطقة الجنوب والجفرة على مناقشة تفعيل الشان الثقافي وتنظيم عمل مفوضية مؤسسات المجتمع المدني .

حضر جانبا من اللقاء الذي عقد بمسرح الابداع بمدينة سوكنة اليوم عضو مجلس النواب مدللة قندة ورئيس الفرع البلدي سوكنة وعددا من المهتمين بالشأن الثقافي بالجفرة .

وقال مجبر خلال اللقاء ان هيئة الاعلام والثقافة رأت ضرورة تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني للقيام بعملها بانجع السبل حيث اتضح وجود قصور في مجلس ادارتها والاداء

ومن بين النقاط التي تم التوصل اليها ان تقوم الهيئة بدور فيها لتنظيم مجلس المفوضية والقوانين واللاوائح ومكاتب المجتمع المدني على مستوى البلاد وحصرها وتنظيمها واعداد اللوائح لها ، مشيرا الى ان مؤسسات المجتمع المدني واحدة وليس فيها انقسام سياسي كباقي الجهات .

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