الحكومة المؤقتة تحمل "الرئاسي" مسؤولية اختطاف المجبري

حملت الحكومة المؤقتة المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والجنائية لحادثة اختطاف الدكتور فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي ومرافقه ليل الثلاثاء من منزله في طرابلس من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت الحكومة في بيان إنها تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول اختطاف عضو المجلس الرئاسي غير الدستوري الدكتور فتحي المجبري ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم المسلحين المجهلولين الذين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول.

وأشارت الحكومة إلى أن بيان الدكتور فتحي المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم (اتفاق الصخيرات).

وأكدت الحكومة المؤقتة أن هذه الأعمال تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة، داعية المجتمع الدولي أن ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بطرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر.

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري اختطف بعد ساعات من اصداره لبيان يرحب فيه بقرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر بتسليم مواني النفط في منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة في بنغازي.

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