"كورمي" تدعو مصراتة للانضمام لمبادرة باريس

وجهت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي، الثلاثاء، الدعوة لمدينة مصراتة للانضمام إلى المبادرة التي اقترحتها فرنسا لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها كورمي إلى مصراتة التقت خلالها مع عميد البلدية مصطفى كرواد، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية وممثلين عن التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة .

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس البلدي مصراتة فقد أكدت السفيرة الفرنسية أهمية دور مدينة مصراتة في اكتمال العملية السياسية في ليبيا، ووجهت الدعوة لوفد يمثل المدينة لزيارة باريس لاستكمال المناقشات بهذا الخصوص.

وأضاف أن الهدف من زيارة السفيرة الفرنسية هو الاطلاع على رأي ممثلي المدينة، ووجهة نظر مختلف مكوناتها بعدد من القضايا في الشأن الليبي، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات وآلية جمع الأطراف الليبية المختلفة، وفرص إيجاد توافق فيما بينها، ودور بعثة الأمم المتحدة في ذلك.

ومن جانبهم أكد أعضاء المجلس البلدي، والنواب أهمية الدور الفرنسي في إحداث توازن بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة، وأهمية استمرار الدعم اللازم للمؤسسات الرسمية الشرعية للدولة الليبية المعترف بها دولياً، وإنهاء الأجسام الموازية لها.

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