المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا طارئا

وأكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، على أن ما تم إعلانه من جهات غير مخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير معترف به، أمر غير مقبول لا يخدم مصلحة الليبين ويتناقض مع مسار التوافق ويخالف قرارات مجلس الأمن ومواقف المجتمع الدولي.

وتابع البيان:

تسليم الموانئ النفطية لكيان غير معترف به، يعتبر تعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، كما بحث الاجتماع الإجراءات القانونية المحلية والدولية لمواجهة هذا الموقف.

من ناحية أخرى بحث المجلس ما تم من إجراءات لتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2018، ومسارات إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع مصرف ليبيا المركزي وبرامج تحسين أداء قطاع الخدمات العامة.