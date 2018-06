مشاركة ليبية واسعة في اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ببغداد

المتوسط:

بدأتْ في العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الدوري للمكتب الدائم لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الدورة الثانية عشرة، والتي يستضيفها اتحاد الكتاب العرقيين خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو، بمشاركة وفود تمثل اتحادات 20 دولة عربية، من بينها رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، يمثلها الأمين العام المكلف برابطة الكتّاب والأدباء الليبيين، الدكتور خليفة احواس والشاعر رامز النويصري الذي سيشارك في مهرجان الجواهري الشعري، حيث احتضنتْ قاعة الوركاء بفندق عشتار في بغداد، دورة الأمانة العامة لاتحاد الأدباء العرب، “دورة الشاعر مظفر النواب”، مع مؤتمر فكري مصاحب يخص تجليات ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف .

وسيستعرض المجتمعون عدداً من المحاور المعروضة في جدول أعمال الاجتماع ، فضلا عن مناقشة بيان الحقوق المهنية للأدباء والملف الثقافي وكذلك أعداد البيان الختامي والتوصيات.

وتعتبر هذه الدورة تحضيراً للمؤتمر العام الذي سيعقد في أبو ظبي في نهاية هذا العام حيث تجدد فيه هياكل الاتحاد بما في ذلك إعادة انتخاب الرئيس.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الكتاب العرب علق عضوية ليبيا عام 2012، وتم رفع الحظر عن مشاركة ليبيا في آخر اجتماع للمكتب الدائم لإتحاد الأدباء والكتاب العرب بدمشق في يناير الماضي، بعد جهود الهيئة العامة للثقافة في رفع التجميد وذلك إيمانا منها علي أهمية استعادة ليبيا لعضويتها في الاتحاد ومكانتها في اتحاد الكتاب والأدباء العرب.

